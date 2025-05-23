İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 4. dalga operasyonda, aralarında Kadriye Kasapoğlu, Arif Gürkan Alpay, Yavuz Saltık, Mustafa Akın, Ali Kurt ve Ziya Gökmen Tugay’ın da bulunduğu isimler gözaltına alındı. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, operasyonların İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu’nu hedef aldığını belirterek, "Adalet dinin temelidir. Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar" dedşçİSTANBUL (İGFA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün 6 ilde eş zamanlı düzenlediği 4. dalga operasyonda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yeni gözaltılar gerçekleşti.

Operasyonlarda 44 kişinin gözaltına alındığı, aralarında KİPTAŞ ve İSTAÇ genel müdürlerinin de bulunduğu belirtildi. CHP, operasyonları “demokrasiye ve halk iradesine saldırı” olarak nitelendirerek sert tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın sosyal medya paylaşımına göre, daha önce adli kontrolle serbest bırakılan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay tekrar gözaltına alındı.

Diayder davasında beraat eden Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, Koruma Müdürü Mustafa Akın, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Tugay da gözaltına alınanlar arasında olduğu kaydedildi.

Günaydın paylaşımında, operasyon zamanının Esenyurt’un seçilmiş ve tutuklu Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ilk duruşması Silivri Cezaevi yerleşkesinde yapılacak olmasına da atıfta bulunarak, gözaltılar ve duruşmaların iç içe geçtiğini söyledi.

“HEDEF İBB VE İMAMOĞLU”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye’deki bin 400 belediye arasında sadece İBB’nin hedef alındığını öne sürerek, “İBB yöneticileri her sabah operasyon ihtimaline hazır olmak zorunda. Daha önce serbest bırakılanlar bile tekrar gözaltına alınıyor. Asıl hedef Ekrem İmamoğlu’dur. Adalet dinin temelidir. Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar” ifadelerini kullandı.