Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?

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HKP’nin Ad ıyaman milletvekili aday listesi şu şekilde:

Konuyla ilişkin HKP’den yapılan açıklamada, “14 Mayıs seçimlerine yönelik milletvekili aday listemizi YSK’ye teslim ettik. ‘ABD-AB emperyalistlerine ve yerli uşaklarına, parababalarının vurgun ve sömürü düzenine karşı Demokratik Halk İktidarı’ sloganımızla katılacağımız 14 Mayıs seçimlerine yönelik 600 milletvekili adayımızdan oluşan listeyi Yüksek Seçim Kurulu’na teslim ettik. 81 ilde, 87 seçim çevresinde katılacağımız seçimlerde 600 milletvekili adayımızın 350’si işçi kardeşlerimizden, 200’ü kadınlarımızdan oluşmaktadır. 54 seçim çevresinde ilk sıradaki adaylarımız kadınlardır” ifadelerine yer verildi.

HKP Genel Başkan Yardımcısı Metin Bayyar, HKP Genel Sekreteri Ali Serdar Çıngı, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak ve HKP MYK Üyesi Adnan Okur, aday listesini YSK’ye teslim etti.

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