Hizbullah'ın Misilleme Saldırısı ve Nasrallah'ın Mesajları

Nasrallah, Hizbullah'ın 340 Katyuşa füzesi ve insansız hava araçları (İHA) ile İsrail'e yönelik düzenlediği misilleme saldırısının ardından kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Nasrallah, saldırının "ilk aşamasının" tamamlandığını belirtti ve İsrail'e karşı "intikam almaktan vazgeçmediklerini" vurguladı. Nasrallah, İsrail'in kırmızı çizgileri aştığını ve misilleme sırasında sivil bölgelerin hedef alınmadığını ifade etti.

Nasrallah'ın Konuşmasındaki Beş Önemli Detay

Katar merkezli Al Jazeera, Nasrallah'ın konuşmasındaki beş önemli detayı analiz etti:

Hizbullah'ın Tırmanıştan Kaçınma Stratejisi: Nasrallah, Hizbullah'ın geniş çaplı bir askeri tırmanıştan kaçınmak istediğini belirtti. Bu, Hizbullah'ın şu anda İsrail ile doğrudan bir çatışmayı genişletmeyi düşünmediğine işaret ediyor.

Operasyonun Hedefleri ve İsrail'in Tepkisi: Nasrallah, Hizbullah'ın misilleme saldırısının ana odağının İsrail istihbarat servisi Mossad ve askeri istihbarat grubu Birim 8200'e ev sahipliği yapan Glilot üssü olduğunu söyledi. İsrail'in saldırıları "başarısız" olarak nitelendirdiğini, ancak bu iddiaları reddettiğini ifade etti.

İsrail'in Sivil Hedeflerden Kaçınma Politikası: Nasrallah, Hizbullah'ın saldırılarda sivil alanlardan kaçındığını ve sadece askeri ve istihbarat tesislerini hedef aldığını belirtti.

Ateşkes Görüşmeleri ve Saldırının Ertelenmesi: Nasrallah, Gazze'deki ateşkes görüşmelerinin başarılı olmasına fırsat tanımak amacıyla Hizbullah'ın misilleme saldırısını ertelediğini açıkladı.

İsrail'in İddialarını Çürütme: Nasrallah, İsrail'in Erbain operasyonunu önceden bildiği ve önleyici saldırılarla bu operasyonu başarısızlığa uğrattığı yönündeki iddialarını çürüttü.

Orta Doğu'da Geniş Çaplı Savaş Riski

Amerikan New York Times gazetesi, Nasrallah'ın konuşması sonrasında Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaşın şimdilik önlenmiş olabileceğini, ancak iki taraf arasındaki saldırıların devam edeceğini ve bu durumun İran'ı da içine çekebilecek daha büyük bir savaşa dönüşme riski taşıdığını yazdı. Gazete, Lübnan'daki ateşkesin Gazze'deki ateşkese bağlı olduğunu ve şu an için geniş çaplı bir savaş ihtimalinin uzak göründüğünü değerlendirdi.

Kaynak : PHA