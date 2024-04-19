Avrupa Birliği Tarafından finanse edilmekte olan İpek Yolu Kalkınma Ajansı, Dünya Bankası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında 124 işletme destek almaya hak kazandı.

Her yaştan kadınlar ve 18-29 yaş grubundaki erkeklere yönelik olarak gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarının ardından ilan edilen sosyal girişimcilik odağında alt hibe programına 1.170 girişimci adayı ile KOBİ başvuru yapmıştı. Başvurular neticesinde destek almaya hak kazanan 124 projeden Adıyaman’da bulunan girişimcilere Adıyaman Ticaret Sanayi Odası Toplantı salonunda sözleşme ve satın alma eğitimi verildi.

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) yeni başlayan işletmeler için 5.000 – 10.000 Avro hızlandırma programına başvuran KOBİ’ler için 15.000 – 25.000 Avro arasında hibe desteği alacaklar. Sosyal Girişimcilik odağında yeni ve mevcut girişimciler, mülteci kadınlar ve gençlerin sosyo-ekonomik yönden güçlendirilmesini amaçlayan projede eğitim, mentorluk, koçluk hizmetleri ve hibelerle geçim kaynaklarını iyileştirmeyi hedeflemektedir. Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesinin alt hibe başvuruları 19 Nisan Cuma günü son buluyor. Başvuruların, www.ika.org.tr/duyuru/seeco-projesi-3-alt-hibe-basvuru-cagrisi/849 adresinden yapıldığı proje ile ilgili www.seeco.gov.tr adresinde detaylı bilgi alabileceği duyurulmuştur.

Haber: Yusuf Işık/Adıyaman PHA

Kaynak : PHA