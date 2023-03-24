THF-Kızılay gönüllüleri afet bölgesinde; yemek dağıtımı, taşıma, bakım gibi görevlere ek olarak, çadırlarda kalan vatandaşlarımıza psikososyal destek sağlamak amacıyla temel hentbol öğretimi, kısa süreli aktiviteler ve muhtelif sportif faaliyetler gibi gönüllülük hizmeti verdi.

Yapılan çalışmaları değerlendiren A Klasman Hentbol Gözlemcisi ve Türk Kızılay Gençlik Kampları Şefi Barış Çelik, "Adıyaman merkezde kurulan tüm çadır kentlere, konteynır kentlere, üniversite yurtlarında kalan vatandaşlarımız ve çocuklarımıza ulaşmayı hedeflediğimiz bir beş günü dolu dolu geçirdik. Çocuklar için etkinlikler düzenledik. Yetişkin insanlarımızın yanlarına uğrayıp, çadırlarına misafir olup hasbihal etme fırsatı bulduk." dedi.

Temel hentbol becerilerini öğretmeyi amaçladığımız tüm aktivitelerde çocuklarımızın gözündeki ışıltı ve heyecan görülmeye değer olduğunu ifade eden Çelik, "Gönüllü Ekibimiz içinde bulunan psikolojik danışmanımız Türk Kızılay Sosyal Hizmet çadırında bire bir vatandaşlarımızla ve çocuklarımızla görüşmeler gerçekleştirdi. Tüm ekip Türk Kızılay’ın gönüllü desteği ihtiyacı olan Sosyal Market'te, yemekhanede ve paketleme servisinde Kızılay çalışanlarına destek olmaya çalıştı. Burada 600 bin kişiye günlük yemek çıkıyor tahmin edersiniz ki tüm bu organizasyon müthiş bir iş gücü gerektiriyor. Günlük sosyal marketlerin sadece birinden 600 kişi faydalanıyor" diye konuştu.

Çelik, her fırsatta yanımızda olduğunu dile getiren THF Başkanı Uğur Kılıç'a, federasyon çalışanları ve Türk Kızılay Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü'ne desteklerinden teşekkür etti.