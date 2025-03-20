Gönder, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk dünyasının kadim geleneklerinden biri olan Nevruz Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Baharın gelişiyle birlikte doğanın yeniden canlanışını simgeleyen Nevruz, sadece mevsimsel bir değişimin değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve yenilenmenin de bayramıdır.”

“Nevruz, Ortak Değerlerimizi ve Kardeşliğimizi Hatırlatıyor”

Nevruz’un Türk milleti için binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan İbrahim Halil Gönder, bu kutlamaların geniş bir coğrafyada karşılık bulduğunu belirtti. Gönder, konuşmasına şöyle devam etti:

“Nevruz, Türk milleti için binlerce yıllık bir geçmişe sahip olup, Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada kutlanmaktadır. Türkistan bozkırlarından Anadolu topraklarına kadar her yerde, ateşin üzerinden atlanarak, demirin dövülerek kutlandığı bu bayram, mazlumun zulme karşı direnişini, esaretin özgürlükle taçlanmasını da ifade etmektedir.”

“Ayrılıkları Değil, Birlikte Yaşama İradesini Yüceltmektedir”

Nevruz’un ayrılıkları değil, ortak değerleri yücelten bir bayram olduğunu vurgulayan Gönder, Türk dünyasının birlik ve beraberlik içinde bu günü kutlamasının önemine değindi.

“Bu kutlu gün, bizlere Türk dünyasının ortak kültürel mirasını ve köklü kardeşliğini hatırlatmaktadır. Nevruz, ayrılıkları değil, ortak değerleri ve birlikte yaşama iradesini yücelten bir bayramdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, büyük Türk ailesinin bir parçası olmanın bilinciyle, Nevruz’u kardeşlerimizle birlikte coşkuyla kutluyoruz.”

“Barış, Huzur ve Refah Getirmesini Temenni Ediyorum”

Gönder, mesajını tüm Türk dünyasına iyi dileklerde bulunarak sonlandırdı.

“Bu vesileyle, başta Türkiye olmak üzere tüm Türk dünyasının Nevruz Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.”

Hedef Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder’in mesajı, Türk dünyasının ortak kültürel mirasına dikkat çekerek, Nevruz Bayramı’nın kardeşlik ve birlik ruhunu pekiştirdiğini vurguladı.

Kaynak : PHA