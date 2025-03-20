"Ben Siyaseti Sevmem Dipten Beri"

Oğlu Ekrem İmamoğlu’na siyasete girmemesi için uyarılarda bulunduğunu belirten Havva İmamoğlu, yaşanan sürecin ardından artık farklı düşündüğünü ifade etti. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Ben siyaseti sevmem dipten beri. Oğlum, girme dedim bu işe. Şimdi bakıyorum ki, Cumhurbaşkanı artık neyse... Neresini sevmiyor, ne kötü yaptı ki? Ne harabe yerleri yaptı, hiç teşekkür almadı. Büyüğümüz var başta değil mi? Yani teşekkür için değil ama çağırılan yere bir gelinir, o büyüğümüz değil mi? Bizim büyüğümüz, Cumhurbaşkanımız."

"O Kadar Uğraştıklarına Karşı İstiyorum, Olsun"

Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı çalışmaların takdir edilmediğini ve sürekli engellerle karşılaştığını belirten Havva İmamoğlu, yaşanan sürecin kendisini üzdüğünü dile getirdi. Ayrıca, oğlunun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da fikir değişikliği yaşadığını belirterek şöyle konuştu:

"Şimdi bana sorulacak, istiyor musun Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu. Dedim ya baştan, sevmem (siyaseti). Ama şimdi istiyorum. O kadar uğraştıklarına karşı istiyorum, olsun. Benim oğluma bir keder gelmesin, sağ olsun, bana dönsün yani."

"Çocuğum Diye Söylemiyorum, Çok Sevilecek Tatlı Bir Çocuktur"

Havva İmamoğlu, oğlunun sevilmesi gerektiğini ve ona yapılanları hak etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğum diye söylemiyorum, çok sevilecek tatlı bir çocuktur. Şimdi başka şeye de geçerim de ağlatırsınız beni. Ona yaptıklarına ben kızıyorum."

Paylaşılan Video ve Mesaj

Ekrem İmamoğlu’nun X hesabından yapılan paylaşımda, “Milletin seçimi” başlıklı Youtube videosundan bir kesit paylaşıldı. Paylaşımda, "Üzülme annem bu günler geçecek. Bu mücadele annelerin ve çocukların mücadelesidir" ifadeleri yer aldı.

Kaynak : PHA