“Çanakkale, Milletimizin Kahramanlık Destanıdır”

Tarihimizin en büyük zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaşı’nın, Türk milletinin inanç, azim ve fedakârlıkla yazdığı bir diriliş destanı olduğunu belirten Gönder, şu ifadeleri kullandı:

“Çanakkale yalnızca bir savaş değil; milletimizin birlik ve beraberlik içinde, imkânsızı başararak dünya tarihine yön verdiği bir kahramanlık destanıdır. Bu zafer, bizlere ‘Çanakkale Geçilmez!’ sözünü miras bırakmıştır.”

“Bağımsız ve Güçlü Türkiye’nin Temelleri Çanakkale’de Atıldı”

Zaferin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, vatan toprağını korumak için gözünü kırpmadan mücadele eden Mehmetçiklerin kanlarıyla yazıldığını belirten Gönder, şunları söyledi:

“Bu büyük zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, vatan toprağını savunmak için gözünü kırpmadan cepheye koşan kahraman askerlerimizin fedakârlıklarıyla kazanılmıştır. Onların cesareti sayesinde bugün bağımsız ve güçlü bir Türkiye var. Çanakkale ruhu, milletimizin gönlünde daima yaşayacak ve geleceğimize ışık tutmaya devam edecektir.”

“Şehitlerimizin Emanetine Sahip Çıkacağız”

Hedef Kızılelma Derneği olarak, milli birlik ve beraberlik şuuruyla, şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Gönder, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun!”

Kaynak : PHA