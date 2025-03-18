“Her Gün 5-6 Saat Su Kesintisi Yaşanıyor”

Demir, özellikle Ramazan ayında su kesintilerinin vatandaşları zor durumda bıraktığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Oruç tuttuğumuz bu mübarek günlerde, Adıyaman’ımızın barış ve huzur içinde yaşamasını temenni ediyoruz. Ancak son zamanlarda sık sık su kesintileri yaşanıyor. Bu kesintiler sağlığımızı ve psikolojimizi ciddi anlamda tehdit etmektedir. Neredeyse her gün 5-6 saat su kesintileri yapılıyor. Gerekli yerlere başvurular yapılıyor ancak herhangi bir çözüm bulunamıyor. Plansız dozer ve kepçe çalışmaları da bu kesintileri artırıyor.”

Temizlik, kişisel hijyen ve günlük yaşam açısından suya erişimin temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Demir, vatandaşların mağduriyetinin artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını söyledi.

“Adıyaman’ın Yolları Çukur Tarlasına Dönüştü”

Kentteki yol sorunlarına da değinen Demir, yolların bakımsız olduğunu ve kaldırımların yetersiz hale geldiğini belirtti:

“Adıyaman’ımızın yolları adeta çukur tarlasına dönmüş durumda. Yollarda fidan dikilecek kadar derin çukurlar oluşmuş. Oto sanayi sitesinde bozuk yollar nedeniyle araç tamiri için yer kalmadı. Belediye en azından ana yolları ve arterleri düzenlemeli. Kaldırımların büyük bir kısmı yok olmuş durumda. Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde yürüyebilecekleri kaldırımların acilen yenilenmesi gerekiyor.”

“2025 Yılı Adıyaman’a Hiç Yakışmıyor”

Demir, yaşanan bu sorunların kente yakışmadığını belirterek yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu:

“2025 yılına yakışmayan bir Adıyaman ile karşı karşıyayız. Yetkililerin bu sorunlara en kısa sürede çözüm bulmasını bekliyoruz. Eğer sorunları çözemiyorsanız, koltuğunuzu çözecek kişilere bırakın. Şu mübarek günlerde vatandaşlarımızı susuz ve çukur dolu yollarla baş başa bırakmayın.”

Adıyamanlıların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için yetkililerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Demir, halkın sorunlarını görmezden gelen yöneticilere karşı vatandaşların tepkisini dile getirdi.

Kaynak : PHA