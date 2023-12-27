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İsminin açıklanmasını isteyene hayırsever bir kadın, üzerine kayıtlı konutunun Besni Eğitim Vakfı'na bırakılması için vasiyet verdi.

26 yıllık Besni Eğitim Vakfı tarihinde bir ilk yaşandı. İsminin ve nerede yaşadığının açıklanmasını istemeyen hayırsever bir kadın vatandaş, üzerine kayıtlı olan konutunun mülkiyetinin BEV’e verilmesi için vasiyet imzaladı.

Konuyla ilgili Besni Eğitim Vakfından yapılan açıklamada; “İsminin açıklanmasını istemeyen bir annemiz, üzerine kayıtlı bir konutunun mülkiyetinin Besni Eğitim Vakfına geçmesi için vasiyetname imzalamıştır. Bağışsever annemize minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz. Artık BEV ailemizin bir parçası oldu. Sevgi ve saygılarımızla” denildi.

Kaynak : PHA