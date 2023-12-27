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Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Yukarı Sarhan Mahallesi'nde atıl durumda bulunan iki halı sahanın bakım ve onarımlarının ardından hizmete sunulacağını söyledi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından bakım ve onarımları yapılan halı sahaları inceleyen Kaymakam Partal; “ Güzel bir mevkide atıl durumda bulunan sahaları tekrar halkımızın kullanımına sunmak istiyoruz. Bulunan iki sahadan birinin zemini gayet iyi kullanılabilir durumda ilçemizde halı saha ihtiyacı da var. Kaymakamlık ve belediye imkanları ile burayı faaliyete geçirerek futbol severlerin hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.

Kaynak : PHA