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Mülkiyeti Merinos A.Ş.’ye ait olan Yeni Besni Mahallesi Tuğsuzlar Camii karşısındaki çok amaçlı bina, Besni Kaymakamlığı'na devrinin ardından modern bir kütüphane olarak Besni’ye kazandırılacak. Devir sonrası binanın ilk üç katının halk kütüphanesi olarak kullanılacağı açıklanırken İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından çalışmalara başlanıldığı bildirildi.

İlçe Kaymakamı Çağlar Partal da binanın kalıcı olarak kütüphaneye devrinin gerçekleştiğini aktarırken çalışmaların tamamlanmasının ardından ilçede tam donanımlı bir kütüphane olacağını söyledi. Kaymakam Partal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha önce hayırsever Erdemoğlu Ailesi ile yapılan protokol kapsamında kaymakamlığımıza devredilen çok amaçlı binanın kalıcı olarak kütüphaneye devri tamamlandı. Bu süreçten sonra kaymakamlık olarak personel ve donamım malzemesi istedik” dedi.

Kaymakam Partal açıklamasına şöyle devam etti:

“İlçemize yakışır bir kütüphane olacağı düşüncesindeyiz. İçerisinde çocuk kütüphanesi, oyun alanı, etkinlik alanı gibi salonlarında olacağı halk kütüphanesinin bakanlıkça tahsisi bekleniyordu. Şimdi o da halledilince hiçbir engel kalmadı. En kısa sürede buradaki çalışmaları tamamlayarak ilçemizin hizmetine açacağız. Uzun yılların ilçemizin ihtiyacını karşılayacak olan halk kütüphanesi Besni’mize hayırlı olsun. Bu süreçte gerek binanın kaymakamlığımıza devri gerekse sonraki aşamalardaki destekleriyle yanımızda olan hayırsever hemşerimiz Ali Erdemoğlu nezdinde tüm Erdemoğlu Ailesine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha önce Merinos Fabrika Satış Mağazası olarak kullanılan bina, deprem sonrası ise Sosyal Yardımlaşma Vakfı bünyesinde açılan sosyal market olarak hizmet vermişti.

Kaynak : PHA