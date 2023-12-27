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Besni’de üretimin artması, kalkınması ve gelişmesi için kooperatif çatısı altında yerel ürünlerin pazarlanması planlanıyor. Bu kapsamda hayırsever Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu’nun da katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Erdemoğlu, aşama aşama giderek ilçenin kalkınması için kooperatif faaliyetlerine hız verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Üretim ve pazarlamanın artması için önemli toplantı"

Besni Ziraat Odasından düzenlenen toplantıya Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Besni Eğitim Vakfı Başkanı Şaban Çağıran, Birleşmiş Milletler Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, Besni Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şahin, İzmir Besnililer Derneği Başkanı Veysel Önder, Adana Besnililer Derneği Başkanı Neşet Aytekin ile Bethesna Kooperatifinin Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantı ilk olarak ilçede üretimi yapılan başta üzüm, fıstık ve badem olmak üzere yöresel ürünlerin, rekolteleri, üretimleri, satışları ve kooperatif maliyetleri üzerine bir sunum ile başladı. Daha sonra 2013 yılında kurulan ancak daha sonradan faaliyetlerine devam edemeyen Bethesna Kooperatifi başta olmak üzere ilçedeki kooperatiflerin sürdürülebilirliğinin olmamasına yönelik karşılıklı fikir alışverişi yapıldı. Kooperatiflerin ilk başta birkaç üyenin bir araya gelmesiyle kurulduğu ancak daha sonrasında faaliyetlere devam edememesiyle birlikte ilçedeki yöresel ürünlerin ulusal çapta pazarlanamamasının nedenleri ve çözüm önerileri görüşüldü.

"Uzman isimler çalışmalara gönüllü destek verecek"

Daha sonra toplantıda kooperatif faaliyetlerinin yeniden ayağa kalkması ve başta Besni üzümü olmak üzere ürünlerin satış ve pazarlanmasına yönelik kooperatifçilik çatısı altında çalışmalara başlanması kararlaştırıldı. Toplantıya katılan Birleşmiş Milletler Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ve Prof. Dr. Mustafa Gündüz de bu çalışmalara gönüllü olarak destek vereceklerini dile getirdi. Hamit Doğan, konuşmasında yurt dışındaki kooperatiflerin faaliyetleri, uzun yıllar nasıl hayatta kaldıklarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Mustafa Gündüz ise, ilçenin gelişmesi ve kalkınması için başlatılan bu çalışmaya destek vermekten dolayı mutlu olduğunu dile getirerek Bethesna Kooperatifinin yeni yönetimiyle yeniden faaliyete başlamasını tebrik etti.

"İbrahim Erdemoğlu’ndan önemli açıklamalar"

BEV Başkanı Şaban Çağıran’ın moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda son olarak konuşan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu ise kendi hayatından önemli örnekler verdi. Okul yıllarında Besni’den temin ettiği kilimleri pazarlayarak tüccarlık hayatına ilk adımlarını attığını söyleyen Erdemoğlu satış ve pazarlamanın önemine vurgu yaptı.

Bundan sonra başta Besni Üzümü olmak üzere ilçenin ürünlerinin pazarlanmasının yapılması için kooperatif faaliyetlerinin profesyonel düzeyde yapılması gerektiğini anlatan Erdemoğlu ayrıca birçok ürün yerine ilk olarak tek bir üründe bu faaliyeti gerçekleştirmenin gerektiğini dile getirerek, bunda edilecek başarıya göre ürün yelpazesinin genişletilebileceğini kaydetti. Toplum olarak kolaycı bir yapının olduğunu ifade eden Erdemoğlu, kooperatif başta olmak üzere girilen tüm işlerde insanların “ben bu işte nasıl başarılı olacağım” inancıyla mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erdemoğlu; “Bizim tek bir gayemiz var, herkes çocuğunu düşünür, geleceğini garanti altına almaya çalışır. Çocuğunuza fabrika bırakarak garanti altına alamazsınız, yönetemez batırır, çocuğunuza gayrimenkul bırakarak da garanti altına alamazsınız onu da satar yer. Para bıraksanız harcar bitirir, çocuğunuza eğitim vererek de garanti altına alamazsınız o zaman da bir tinerci çocuk gelir bıçaklar öldürür.

Tek şartla garanti altına alırsınız, sanayileşmiş, kültürleşmiş, zenginleşmiş bir ülke bırakırsanız o zaman çocuğunuzun hayatı garantidedir. O zamanda sadece sizin değil tüm çocukların hayatı garantide olur. Bizim ana felsefemiz de budur. O yüzden bu toplantıyı yapmamızın ana sebebi de budur.

Burada tabi kooperatifin eski ve yeni yönetimine teşekkür ediyorum. Biz sizlerin yanınızdayız. Az önce bir maliyet şablonu çıkardınız biz tamamını da size vermeye hazırız” dedi.

Kaynak : PHA