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Hatay Büyükşehir Belediyesi; Dünya Doktorları Derneği tarafından yapılacak olan ekolojik okullar için yer tahsisinde bulundu.HATAY (İGFA) - Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan kentin yeniden inşası ve depremin etkilerinin silinmesi için HBB ile Dünya Doktorları iş birliğinde geçtiğimiz aylarda Antakya Kisecik Mahallesi’nde ekolojik bir okul inşa etmek için harekete geçmişti.

10 bin metrekarelik bir arazi üzerinde inşası planlanan okulların projesi tamamlanmış olup Dr. Leticia Bilgin, projenin son hali ile ilgili HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a bilgiler aktarırken planlanan okulun Ocak ayı içerisinde temelinin atılabileceğini ileterek sevindirici haberi verdi.

SAVAŞ: EKOLOJİK OKUL ANAOKULDAN LİSEYE KADAR EĞİTİM VERECEK

Okullar için Büyükşehir Belediyesi olarak yer tahsis ettiklerini ileten Başkan Savaş, “Dünya Doktorları, 10 dönümlük bir alan içerisinde anaokulundan liseye kadar eğitim verecek 18 derslik güzel bir ekolojik okul yapacaklar. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hem doğa hem tarım hem hayvan hem spor hem kültürel alanlar konusunda müthiş donanımlı bir şekilde eğitilecekler. Bu okullarda eğitim gören çocuklar, hem dünyayı tanıyacaklar hem de gelecek dünyanın yeniliklerine adaptasyon sıkıntısı yaşamayacaklar. İnşallah, ocak ayı gibi temel atmayı düşünüyoruz ve bir yıl içerisinde de bunu bitirip eğitime yetiştirmek istiyoruz. Ben hem Leticia Hanım’a hem de eşi Hakan Bey’e ve Dünya Doktorları’nın hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü ben biliyorum ki depremin ilk günlerinden itibaren kalpleri hep bizimleydi ve bize bu konuda büyük destekler verdi. Çocuklarımızın geleceğine gerçekten de büyük emek sarf edecekler.” açıklamalarında bulundu.

Ekolojik okulları bir eğitim referans modeline dönüştürmeyi hedeflediklerini aktaran Dr. Leticia Bilgin, Dünya Doktorları olarak Türk mimarlarıyla birlikte Antakya’ya yapılacak olan ekolojik okul inşasına ocak ayında başlanacağını dile getirdi.