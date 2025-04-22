Sabunlar döküldü, sabunluklar kırıldı, aynalar kirletildi

Olay, yeni hizmete giren Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin lavabo ve tuvalet alanında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler; kapılara, pencerelere, aynalara ve yerlere sıvı sabun döktü. Sabunluklar yerinden sökülerek kırıldı, tuvalet peçeteleri yerlere savruldu, sabun kalıntıları lavabolara boşaltıldı.

Sağlıkçılardan “insanlık ayıbı” tepkisi

Hastane personeli olay karşısında büyük üzüntü yaşadı. Durumu gören sağlık çalışanları, "Bu bir insanlık ayıbıdır" diyerek yaşananları sert dille eleştirdi. Sağlık çalışanları, vatandaşların bu tür olaylarda yalnızca sağlık personelini suçlamamalarını, kamu mallarının hep birlikte korunması gerektiğini vurguladı.

Kamu malına zarar tarihi bir suçtur

Yetkililer, hastanenin kısa süre önce büyük emeklerle tamamlanarak hizmete alındığını belirterek, bu tür eylemlerin yalnızca kamu malına değil, aynı zamanda toplumun tümüne yönelik saygısızlık olduğunu ifade etti. “Kamu malına zarar vermek yalnızca etik bir suç değil, hukuken de cezai bir eylemdir” denilerek olayın faili ya da faillerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Vatandaşlara çağrı: Sahip çıkalım

Olayın ardından hastane yönetimi ve sağlık çalışanları, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Hepimizin ortak kullanımı olan bu alanlara sahip çıkmak zorundayız. Bu sadece bir sağlık tesisinin değil, toplumun tüm değerlerinin korunması anlamına gelir” mesajını verdi.

Kaynak : PHA