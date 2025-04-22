"Meclis, Karanlık Günlerde Yolumuzu Aydınlatan Işık Olmuştur"

Vali Varol, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli egemenliğimizin sembolü, kurtuluş mücadelemizin ve demokrasi tarihimizin en önemli kurumlarından olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılını gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm milletimize ve istikbalimizin yegâne teminatı çocuklarımıza kutlu olsun.”

TBMM'nin, işgal altındaki bir ülkede halkın iradesini yansıtarak bağımsızlık yolunu açtığını vurgulayan Vali Varol, “Meclisimizin, Milli Mücadelemizde gönüllerde yaktığı ateş, en karanlık günlerde aziz milletimizin yolunu aydınlatmış, halkımıza güç, cesaret ve moral aşılamıştır” dedi.

"23 Nisan, Geleceğimizin Teminatı Çocuklarımıza Armağandır"

Vali Varol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara bayram olarak armağan etmesinin dünyada benzeri olmayan bir anlam taşıdığını belirtti. “İstiklal Savaşımızın lideri, Meclisimizin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünyada tek çocuk bayramı özelliğini taşıyan ve çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan'ın bu açıdan da ayrı bir manası vardır” ifadelerine yer verdi.

"Çocuklarımızı Güçlü, Donanımlı Bireyler Olarak Yetiştirmek Ortak Sorumluluğumuzdur"

Geleceğe güçlü bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çeken Vali Varol, çocukların özgüvenli, donanımlı, girişimci ve değerlerine bağlı bireyler olarak büyümeleri gerektiğini vurguladı. “En kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızı; ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışan, değerlerine bağlı bireyler olarak yetiştirmek hepimizin ortak görevidir” dedi.

"Milletimizin Egemenliğini Sonsuza Dek Sahiplenmeye Devam Edeceğiz"

Mesajının sonunda Vali Dr. Osman Varol, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmetle andı. Tüm Adıyaman halkının ve çocukların bayramını kutlayarak sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bu duygu ve düşüncelerle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünde TBMM’nin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşının tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, çocuklarımızın ve tüm Adıyamanlı hemşehrilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”

Kaynak : PHA