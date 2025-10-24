Harran Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Uzunköy, meme kanserinin dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Uzunköy, Türkiye'de her 8 kadından birinin yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşıdığını belirtti.

Prof. Dr. Uzunköy, risk faktörlerinden kaçınmanın ve tarama programlarının önemine dikkat çekerek, 'Meme kanserine yol açan risk faktörleri bilinir ve bunlardan kaçınılırsa, meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 30-40'ı oluşmadan önlenebilir. Tarama programları ve belirtilerin bilinmesi sayesinde önlenemeyen vakalar da erken teşhis edilerek memeyi koruyacak şekilde tedavi edilebilir. Bu hastalar normal yaşamlarını sürdürebilir' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uzunköy, meme kanseri tedavisinin her hasta için özel olarak planlanması gerektiğini belirterek, onkoplastik cerrahi yöntemleri sayesinde büyük tümörlerde dahi memede şekil bozukluğu oluşmadan başarılı tedaviler uygulanabildiğini söyledi.

Erken tanının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Uzunköy, kadınlara şu önerilerde bulundu:

-Her ay kendi kendine meme muayenesi yapmak,

-Yılda bir kez hekim kontrolünden geçmek,

Kaynak : PERRE