Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, 28 Ekim Salı günü saat 18.45'te Adıyaman Üniversitesi güney kapısı önünden başlayacak kortej yürüyüşüne, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve vatandaşlar katılacak. Renkli görüntülere sahne olması beklenen korteje, Adıyaman Otomobil Sporları Derneği ve Adıyaman Motor Grubu da destek verecek.

Kortejin ardından kutlamalar, saat 19.00'da Arion Alışveriş Merkezi karşısında düzenlenecek konser programıyla devam edecek. Türk halk müziğinin güçlü sesi Mustafa Özarslan ve O Ses Türkiye yarışmasıyla tanınan Güven Taştan, sahne performanslarıyla Adıyamanlılara unutulmaz bir Cumhuriyet akşamı yaşatacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, tüm vatandaşları Türk bayraklarıyla korteje ve konser alanına davet ederek şunları ifade etti:

'Cumhuriyetimizin 102. yılını hep birlikte, coşkuyla kutlayalım. Bayraklarımızla, marşlarımızla, birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatalım.'

