Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi, önemli bilimsel toplantılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Harran Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği tarafından ‘Diz Sorunları’ konulu toplantı, ülkemizin çeşitli eğitim kliniklerinden diz sorunlarıyla ilgili hekimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) 2. Başkanı Prof. Dr. Mahir Mahiroğulları, yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Nurzat Elmalı ve bilim kurulları başkanlarının da katıldığı, Harran Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği ev sahipliğinde yapılan toplantı, bölgede bir ilk olması nedeniyle büyük ilgi gördü.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Mardin, Kayseri, Eskişehir, Antalya, Isparta ve Konya gibi Türkiye'nin çeşitli eğitim kliniklerinden diz sorunlarıyla ilgili hekimlerin katıldığı toplantıda gençlerde spor yaralanmalarına bağlı diz sorunları ve yaşlılarda eklem kireçlenmeleri konuları ele alındı.

Harran Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Altay, alanında uzman hocaların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ortobiyolojik tedaviler ve eklem koruyucu cerrahi gibi konuların ele alındığını belirtti. Prof. Dr. Altay, Harran Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği olarak diz cerrahisi alanında her türlü sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Prof. Dr. Altay, Harran Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı olarak bölgede ve ülkede ortopedi alanında sorun yaşayan hastaların tedavisi için sürekli bir çalışma içinde olduklarını ve sağlık turizmindeki gelişmelerle birlikte yurt dışından gelecek hastalara da hizmet sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Toplantının önemine vurgu yaparak bir açıklama yapan Harran Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İdris Kırhan ise; “Türkiye’nin dört bir yanından gelen Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanları ve hocalarının Şanlıurfa’mıza, Hastanemize gelmesi bizler için son derece önemlidir. Bu toplantının gerçekleşmesinde ev sahipliği yapan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Altay’a ve katılım sağlayan tüm değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kaynak : PHA