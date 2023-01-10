Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü halter sporcusu Ömer Gürmeriç önemli bir başarıya daha imza attı.

Bartın’da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Halter Şampiyonası’na katılan Gürmeriç, koparmada 115 kilo, silkmede 140 kilo, toplamda ise 255 kilo ile Türkiye Şampiyonu oldu. Büyük heyecana sahne olan şampiyonaya, 300 aşkın sporcu katıldı.

Şampiyona sonrası duygularını paylaşan Gürmeriç, “Bizim için önemli şampiyonalardan birisini daha en güzel şekilde tamamlamayı başardık. Sıkı bir hazırlık dönemi geçirdim ve şampiyonluk geldi. İnşallah gelecekte daha önemli başarılara imza atacağız. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce olmak üzere, bizlerden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.