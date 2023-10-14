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Küresel finans çevrelerinde marka değerini her geçen yıl artıran Halkbank, bu yıl 30 ödülün sahibi oldu. “Yılın CEO’su” seçilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise; ödül programında bu unvanı kazanan ilk Türk yönetici oldu.

85 yıldır yenilikçi bakış açısıyla gelenekten geleceğe köprü kurarak milli ekonomiye verdikleri güçlü desteğin uluslararası arenada da takdir edilmesinin gurur verici olduğunu kaydeden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “27 bin çalışanımızla yazdığımız bu başarı hikâyesini yeni ödüllerle taçlandırmak ve Türkiye Yüzyılı hedefleriyle örtüşen yeni bankacılık ekosisteminin öncüsü olmak için şevkle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Dünya çapındaki şirket ve kuruluşların kıyasıya yarıştığı prestijli ödül programında elde edilen başarının Halkbank’ın her geçen yıl güçlenerek artan marka değerinin küresel ölçekte göstergesi olduğunu belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Türkiye’nin gücünü iktisadi anlamda yaygınlaştırmak ve cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına işaret ettiğimiz Türkiye Yüzyılı hedefleriyle örtüşen kalkınma hamlesinin öncüsü olmak için finansal, sosyal, fikri ve insan sermayesini seferber etmiş bir bankayız. 27 bin çalışanımızla yazdığımız bu başarı hikâyesini yeni ödüllerle taçlandırmak ve yeni bankacılık ekosisteminin öncüsü olmak için şevkle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.