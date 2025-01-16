Adıyaman’da babasının yanına gitmek için evden çıkan 10 yaşındaki bir çocuk, durağa yanaşan Adıyaman Belediyesi halk otobüsü şoförü Mehmet Almacı’ya, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) gidip gitmediğini sordu.

Otobüs şoförü Mehmet Almacı, OSB güzergâhının dönüş yolunda olduğunu belirtince çocuk otobüsten indi. Ancak soğuk havada çocuğun dışarıda beklemesine gönlü razı olmayan Almacı, küçük çocuğu otobüsüne davet ederek gideceği yeri sordu. Çocuk, babasının yanına gitmek için dolmuşa bineceğini söyledi. Mehmet Almacı da çocuğu en yakın Karapınar dolmuş durağına kadar götürdü. Durağa geldiklerinde çocuğa dolmuş durağını tarif eden Almacı, üzerinde para olup olmadığını sordu. Çocuğun “Param yok” cevabını vermesi üzerine şoför, çocuğa dolmuşa binmesi için harçlık verdi ve çocuğun babasına sağ salim ulaşmasını sağladı.

“Soğukta beklemesine gönlüm razı olmadı”

Yaşadıklarıyla ilgili açıklama yapan otobüs şoförü Mehmet Almacı, “Park Hastanesi durağında küçük bir çocuk el kaldırdı ve Organize Sanayi Bölgesi'ne gidip gitmediğimi sordu. Güzergâhımızın dönüş yolunda olduğunu söyledim. Ancak çocuğun üşümemesi için otobüsüme alarak en yakın Karapınar dolmuş durağına bırakmayı teklif ettim. Durağa vardığımızda üzerinde para olup olmadığını sordum, parası olmadığını öğrenince ona dolmuş parası verdim. ‘Bekle sana dolmuş parası vereyim, soğukta kalma’ dedim. Babasına bir an önce ulaşması için yardımcı oldum ve görevime devam ettim.” diye konuştu.

“Başkanımız ve amirlerimiz bizlere bu telkinlerde bulunuyor”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve belediye müdürlerinin kendilerine vatandaşları hiçbir şekilde mağdur etmemeleri yönünde telkinlerde bulunduğunu ifade eden Mehmet Almacı, “Bizler memleketimize hizmet etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Başkanımızın öncülüğünde müdürlerimiz ve amirlerimiz de bu tür konularda duyarlı olmamız gerektiğini bizlere sürekli hatırlatıyorlar. Bu doğrultuda görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için çaba gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.



Kaynak : PHA