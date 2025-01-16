Basın çalışanlarının sağlıklı olmayan ortamlarda görevlerini yaptıklarını belirterek, basın emekçilerine destek verilmesi noktasında çağrıda bulunan Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir,"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle, Adıyaman'ımızın yerel basın emekçilerini çalıştıkları ortamlarda ziyaret ettik. 6 Şubat depremi sonrası basın emekçi kardeşlerimiz, hiç de sağlıklı olmayan ortamlarda ve zor şartlarda çalışmaktadırlar. Bizlerin dili, kulağı olan, bilgilendiren, bilinçlendiren, tarafsız haber yapan, Adıyaman'ımızın farklı konteyner kentlerde vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışan basın çalışanlarımızın çok daha iyi ortamlarda çalışmayı hakkettiklerine inanıyoruz."dedi.

"Sağlıklı çalışma ortamları için her zaman yanında olacağız"

Yetkilileri göreve davet ederek en kısa sürede harekete geçmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Başkan Demir,"Bununla ilgili olarak yetkililerimizin en kısa zamanda harekete geçmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak basın emekçisi kardeşlerimizin hakları ve sağlıklı çalışma ortamları için her zaman yanında olacağız. Üzerimize düşen bütün sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız."şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA