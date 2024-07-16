Vali Dr. Osman Varol, halk buluşmalarında vatandaşların sesine kulak vermenin ve onların sorunlarına çare bulmanın, devletin vatandaşa olan hizmet anlayışının temel taşlarından biri olduğunu vurguluyor. Bu etkinlikler, vatandaşı merkeze alan bir yaklaşımla, toplumun bütün kesimlerini kucaklamayı ve çözüm odaklı çalışmaları sürdürmeyi amaçlıyor.

* Etkinlik: Halk Günü Buluşmaları

* Yer: Adıyaman Valiliği

* Öncü: Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol

* Gün: Her hafta Salı günü

* Amaç: Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemek, çözüm üretmek

* Katılım: Yoğun

* Yaklaşım: Sıcak, samimi ve çözüm odaklı

* Talimat: Vali Varol, iletilen sorunların çözümü için ilgili kurumlara gerekli çalışmaların başlatılması talimatını veriyor.

Bu buluşmalar, Adıyaman halkının sorunlarını doğrudan iletebildiği, çözüm ve sonuç odaklı bir platform olarak vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kaynak : PHA