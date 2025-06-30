Prof. Dr. Naci Görür: Bu fay zonu 7 büyüklüğünde deprem üretebilir

Depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin deprem potansiyeline dikkat çekti. Sosyal medya platformu X hesabından değerlendirmede bulunan Görür, şu ifadeleri kullandı:



"Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi."



Görür, bu tür depremlerin bölgedeki büyük fay hatlarının hareketliliğiyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgularken, 6 Şubat depremlerinin Doğu ve Güneydoğu'daki fay sistemlerinde gerilim artışına neden olduğuna işaret etti.



Depremin merkezi Gelişen köyü

Kandilli Rasathanesi’nin Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi tarafından paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü Şemdinli ilçesine bağlı Gelişen köyü olarak kaydedildi. Depremin ardından bölge halkı kısa süreli bir panik yaşarken, AFAD ve yerel yönetimler herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.



Güneydoğu'daki bindirme kuşakları yeniden gündemde

Görür’ün dikkat çektiği Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı, Türkiye'nin en aktif tektonik yapılarından biri olarak biliniyor. Özellikle Hakkari, Şırnak, Van ve çevresi; bu kuşağın etki alanında yer alıyor. Çubuklu fayı olarak anılan segment ise uzun süredir diri fay olarak izleniyor.

Kaynak : PHA