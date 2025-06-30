“25 kanser türünde kullanılan 5 ilaç artık devlet güvencesinde”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu ilaçların 25 farklı kanser hastalığında tedaviye destek olarak kullanıldığını belirterek, artık bu ilaçlar için hastaların cepten ödeme yapmak ya da SGK’ya dava açmak zorunda kalmayacağını vurguladı:



“25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkânlarıyla temin edip SGK’ya dava açıyorlardı.”



“Sağlık hizmetine erişim bir imtiyaz değil, haktır”

Erdoğan açıklamasında, sağlık alanındaki reformlara da değinerek, 2002’den bu yana kat edilen mesafeyi verilerle ortaya koydu. Erdoğan, “2002 yılında göreve geldiğimizde nüfusumuzun sadece yüzde 70’i sosyal güvenlik şemsiyesi altındaydı, bugün ise neredeyse tamamı bu şemsiye altında” dedi.



2024’te 504 milyon reçete, 305 milyar liralık ilaç harcaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği bilgilere göre, SGK tarafından 2024 yılı içerisinde toplam 504 milyon reçete karşılandı ve bu reçetelerde kullanılan ilaçların maliyeti 305 milyar lirayı buldu.



“2000’li yıllarda SGK geri ödeme kapsamında sadece 3.986 ilaç vardı, bugün bu sayı 8.522’ye ulaştı. Sağlık hizmetine erişim artık sadece zenginlerin değil, tüm vatandaşlarımızın hakkıdır.”



Hemofili ve SMA hastalarına yönelik adımlar

Erdoğan, yalnızca kanser hastalarına değil, Hemofili A ve SMA hastalarına yönelik de önemli adımlar atıldığını hatırlattı:



“Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize ekledik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de benzer adımlar attık.”

Kaynak : PHA