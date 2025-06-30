Abdullah Gül: Yapay zeka ile oluşturulan dolandırıcılık içerikleri hakkında şikayette bulundum

‘Sanal ortamda şahsımla ilgili içerikler paylaşılmaktadır’

Abdullah Gül, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, bir süredir çeşitli dijital platformlarda yapay zekâ destekli olarak oluşturulan ve kendi görüntüsünü taklit eden dolandırıcılık içerikli videoların dolaşıma sokulduğuna dikkat çekti. Gül açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Bir süredir yapay zekâ kullanılarak oluşturulan şahsımla ilgili dolandırıcılık içerikli videolar maalesef sanal ortamda paylaşılmaktadır. Bunlarla ilgili savcılık ve siber suçlarla mücadele birimlerine gerekli başvurular yapılmıştır.”



‘Tüm vatandaşlarımızı uyarmak mecburiyetindeyim’

Abdullah Gül, söz konusu içeriklerin devam etmesi üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduğunu belirterek, özellikle dijital mecralarda yayılan içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu:



“Bu tür paylaşımların sürüyor olması nedeniyle bu konuda tüm vatandaşlarımızı uyarmak mecburiyeti duydum.”



Yapay zekâ destekli dijital dolandırıcılık vakalarında artış

Son dönemde dünya genelinde ve Türkiye’de yapay zekâ teknolojilerinin kötüye kullanımıyla oluşturulan dijital dolandırıcılık içeriklerinde artış gözlemleniyor. Özellikle kamuya mal olmuş isimlerin görüntülerinin deepfake teknolojisi ile manipüle edilerek oluşturulduğu içerikler, sosyal medyada yatırım vaadi, sahte projeler veya para transferi gibi aldatıcı temalarla servis ediliyor.



Hukuki süreç başlatıldı

Gül'ün açıklamasına göre, söz konusu içeriklerle ilgili hem savcılığa hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’na başvuru yapıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, söz konusu içerikleri üreten kişi veya kişiler hakkında soruşturma başlatılması bekleniyor.

Kaynak : PHA