Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Terörsüz Türkiye’ mesajı: Kimsenin gözünün yaşına bakmayız

‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi oturdukça eski anlayışlar değişiyor’

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 7’nci yılını geride bıraktığını hatırlatan Erdoğan, sistemin özellikle kriz dönemlerinde hızlı ve etkin karar alma süreçleriyle Türkiye’ye önemli avantajlar sağladığını ifade etti. Erdoğan, “Sistem oturdukça eski anlayışlar da değişmeye başladı. Allah’ın izniyle bu sistemden sapma ya da geriye dönüş olmayacak” dedi.



‘İç cephede gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok’

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden sert siyasi tartışmalara da değinen Erdoğan, nefret dili ve hakaretlerin demokratik standardı düşürdüğünü belirtti. “Türkiye'nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok” diyen Erdoğan, Alevi yurttaşlara yönelik söylemlere de dikkat çekerek Muharrem ayının manevi iklimine vurgu yaptı.



‘Terörsüz Türkiye süreci isabetli bir devlet politikasıdır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak başlatıp bir devlet projesi olarak titizlikle yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çalışmalarının kısa sürede kat ettiği mesafeden memnunuz” dedi. Bölgedeki gelişmelerin sürecin ne kadar stratejik bir adım olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, şu uyarıyı yaptı:



“Bu hayırlı süreci akamete uğratmak isteyenlerin olduğunu biliyoruz. Örgüt içinde kimi unsurların sabotaj peşinde oldukları anlaşılıyor. Devletimiz elbette bu tuzaklara düşmeyecektir. Milli güvenliğimize kast edildiğinde kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Camımıza taş atana gülle atmasını biliriz.”



Kentsel dönüşümde hızlanma vurgusu: ‘Dirençli İstanbul için yeni temeller’

İstanbul’da yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında 798 bağımsız bölümün hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Erdoğan, Tozkoparan’da 1930 bağımsız bölümün daha inşa edileceğini söyledi. Erdoğan, kentsel dönüşümün bir “milli güvenlik meselesi” olduğunu vurguladı.



Tarım ve destekleme açıklamaları: ‘653 milyar TL’lik kredi kullandırıldı’

Tarım sektöründeki gelişmelere de değinen Erdoğan, çiftçilere verilen destek kredilerinin yüzde 90’ından fazlasının faiz destekli subvansiyonlu kredilerden oluştuğunu söyledi. Nisan ayındaki zirai don olayından etkilenen üreticilere hem sigortalı hem sigortasız alanlarda yardım yapıldığını açıkladı.



Orman yangınları ve önlemler: ‘1507 yangın kontrol altına alındı’

Yaz aylarının başlamasıyla birlikte artan orman yangınlarına değinen Erdoğan, 1 Haziran’dan bu yana çıkan 1516 yangından 1507’sinin kontrol altına alındığını söyledi. Sorumluluğu tespit edilen 31 kişinin gözaltına alındığını belirten Erdoğan, “Önümüzdeki 2 ay boyunca vatandaşlarımızdan azami dikkat bekliyorum” dedi.



Sağlıkta gelişmeler: ‘Akıllı kanser ilaçları geri ödeme kapsamına alındı’

Sağlık alanındaki reformları değerlendiren Erdoğan, SGK’nın bu yıl 504 milyon reçeteyi karşıladığını ve bu reçetelerin maliyetinin 305 milyar TL’yi bulduğunu belirtti. Özellikle 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılan 5 akıllı ilacın geri ödeme listesine alındığını açıklayan Erdoğan, SMA ve hemofili hastaları için de önemli adımlar atıldığını söyledi.



Yapay zekâ alanında yeni adımlar: ‘Uzmanlık eğitimleri yaygınlaştırılacak’

Kabine gündeminde yer alan yapay zekâ çalışmaları kapsamında, veri merkezi yatırımlarının artırılacağını ve ulusal bir yapay zekâ kurumu kurulacağını belirten Erdoğan, kamu verisinin toplum yararına kullanılacağını kaydetti. Erdoğan, “Yapay zekâ fonu ile bu alandaki girişimleri büyüteceğiz” dedi.



NATO Zirvesi ve diplomasi trafiği

24-25 Haziran tarihlerinde Lahey’de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi’ne katıldıklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayi ürünlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılması yönündeki talebinin belgelerde yer aldığını söyledi. 2026 yılında Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’ne de ev sahipliği yapacaklarını hatırlattı.



Deprem bölgesi ve afet konutları

Kahramanmaraş’ta 49 bin 56 konut ve işyerinin hak sahiplerine teslim edildiğini belirten Erdoğan, yıl sonuna kadar 203 bin ilave bağımsız bölümün daha teslim edileceğini ifade etti. Azerbaycan halkına yardımlarından dolayı teşekkür eden Erdoğan, “Afet bölgesine toplam 453 bin konut ve işyerinin anahtarlarını vereceğiz” dedi.



Eğitim-öğretim yılı ve sosyal güvenlik mesajı

2024-2025 eğitim yılının sona erdiğini hatırlatan Erdoğan, karne alan öğrencileri kutladı. Sağlık hizmetlerine erişimin artık bir imtiyaz değil hak olduğunu vurgulayan Erdoğan, sosyal güvenlik şemsiyesinin toplumun tüm kesimlerini kapsadığını belirtti.

Kaynak : PHA