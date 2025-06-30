İki gün süren program boyunca nilüfer çiçeklerinden ayçiçeği tarlalarına, Altınlı Köprü'de gece yıldız pozlamasından Gölbaşı Gölü’nde tekne turuna kadar birçok lokasyonda çekimler yapıldı. Etkinliğe katılan fotoğraf sanatçıları, öğretmenler ve doğa tutkunları, Gölbaşı’nın tanıtımına gönüllü destek verdiklerini belirtti.



Musa Gürbüz (AFOT Derneği Başkanı): 'Gölbaşı’nın tüm güzelliklerini belgeliyoruz'

AFOT Başkanı ve eğitimci Musa Gürbüz, etkinliğin genel çerçevesini şu sözlerle özetledi:



“Adıyaman Fotoğraf Topluluğu öncülüğünde, Gölbaşı ilçemizin doğal ve tarihi zenginliklerini hem yerinde görüp hem de belgelemek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Cumartesi günü nilüfer çiçekleriyle başladık. Gölbaşı’nda oldukça az bilinen, ancak görsel olarak muazzam bir güzellik sunan bu alanı görüntüledik. Akşam ise Altınlı Köprü’de yıldız pozlama yaparak gece gökyüzünü fotoğrafladık. Bugün (Pazar) Gölbaşı Gölü'nde tekne turu yaptık, ardından Alman Köprüsü ve tren garı ziyaretleriyle gezimizi tamamladık.”



“AFOT olarak hedefimiz, Adıyaman’ın tüm ilçelerini kapsayacak bir gezi ve belgeleme serisi yapmak. Bu kapsamda sıradaki durağımız Çelikhan olacak, ardından Sincik ve diğer ilçelere de ziyaretler planlıyoruz. Yerel yönetimlerle iş birliği yaparak bu değerleri tanıtmak istiyoruz. Gölbaşı Kaymakamlığı’na ve Belediye Başkanlığı’na desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum.”



Mehmet Girişit (Gölbaşı Esnaf ve Sanatkârlar Odası Genel Sekreteri): 'Nilüferlerin tam zamanı'

“Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Azaplı ile Yeşilova (eski adıyla İnekli) köyleri arasında yer alan bu göl bölgesinde nilüfer çiçeklerinin açma dönemi Mayıs sonu ile Haziran sonu arasıdır. Ancak tanıtımı yetersiz olduğu için çok fazla bilinmiyor. Güzelliği muazzam. Çekimlerimizi gerçekleştirdik. Sayın Kaymakamımız Kadir Algın’a ve Belediye Başkanımız İskender Yıldırım’a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”



Behçel Atabek (Fotoğraf Sanatçısı – Nam-ı Değer “Dede”): 'Bu zorluk, bu sevdanın bir parçası'

“Samsunluyum, ama uzun yıllardır Adıyaman’dayım. AFOT’la birlikte fotoğraf için birçok etkinliğe katıldım. Bugünkü alanlara ulaşmak kolay değildi; yürüyerek, zorlu arazilerden geçerek nilüferlerin bulunduğu göl kenarına ulaştık. Ancak bu işi sevda olarak gören insanlar için bunlar engel değil. Şu an gün döndü (ayçiçeği) tarlasındayız. Fotoğrafla bu güzellikleri belgeleyip paylaşmak büyük bir haz veriyor.”



Ferit Görgül (Fotoğrafçı – Bilgisayar Mühendisi): 'Doğa güzel, ama lütfen temiz bırakalım'

“Adıyamanlıyım. Kendimi bildim bileli fotoğrafla uğraşıyorum. Profesyonel anlamda 10 yıldır çekimler yapıyorum. Gölbaşı'na daha önce de ayçiçeği tarlaları için geldim. Bugün AFOT’un turu sayesinde tekrar buradayım. Bu tarlalar, göller, köprüler fotoğraf için eşsiz alanlar. Özellikle Alman Köprüsü’nden çektiğimiz kareler çok ilgi gördü.”



“Ancak bir noktaya değinmek istiyorum: Biz buraların tanıtımını yapıyoruz ama ne yazık ki sonrasında gelen bazı insanlar çevreyi kirletiyor. Çöp bırakıyorlar. Bu bizi çok üzüyor. Lütfen doğayı bulduğunuz gibi bırakın. Fotoğraf kadar doğaya saygı da önemli.”



Elçin (Katılımcı – Okul Öncesi Öğretmenliği Mezunu): 'Bilmiyordum, büyülendim'

“24 yaşındayım. Malatyalıyım ama ailem Adıyaman’da yaşıyor. Gölbaşı’nı ilk defa gördüm. Açıkçası böyle bir doğal göl ve nilüferlerin varlığından haberim bile yoktu. Haritalarda iz düşümü küçük olduğu için hiç dikkatimi çekmemişti. Ayçiçek tarlaları, nilüferler ve doğal dokusuyla gerçekten çok etkilendim. Böyle bir güzelliği görmek bana mutluluk verdi. Katıldığım için çok memnunum.”



Gülsüm Ersönmez (Coğrafya Öğretmeni): 'Doğayla buluşmak bir coğrafyacı için tarifsiz'

“AFOT ile daha önce Gerger gezisine de katıldım. Lavanta bahçesi, tekne turu gibi doğayla iç içe çok güzel etkinlikler düzenleniyor. Bugün Gölbaşı'nda nilüferleri ve ayçiçeği tarlalarını fotoğrafladık. Her yönüyle çok verimli bir geziydi.”



“Bir coğrafya öğretmeni olarak doğayla iç içe olmak hem mesleki açıdan hem kişisel olarak çok anlamlı. Türkiye’de ayçiçeği üretiminin önemi büyük. Bu bölgelerde üretimin artırılması, çiftçinin desteklenmesi gerekiyor. Bu gezilerin hem farkındalık hem kültürel değer açısından çok faydalı olduğunu düşünüyorum.”



Gölbaşı gezisi, yalnızca bir doğa gezisi değil; aynı zamanda Adıyaman’ın keşfedilmemiş zenginliklerini belgeleyen kültürel bir farkındalık çalışması oldu. AFOT öncülüğünde gönüllü katılımcıların desteğiyle hem tanıtım hem de çevre bilinci oluşturulmaya çalışıldı. Katılımcıların ortak çağrısı ise netti: Bu güzellikleri görelim, koruyalım ve kirletmeyelim.

Kaynak : PHA