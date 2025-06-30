BRIDAY STORE, İstanbul Başakşehir’deki geniş mağazasında, gelinlik kiralama, kınalık kiralama ve abiye kiralama gibi pek çok özel etkinlik için ihtiyacınız olan şıklığı sunuyor. Yüzlerce farklı modelde gelinlik, kınalık, nişanlık ve abiye elbiseleri ile her tarzda müşterilerine hitap eden BRIDAY STORE, her kadın için özel bir günün unutulmaz olmasını sağlamayı hedefliyor.

Özellikle düğün, kına ve nişan gibi önemli organizasyonlarda, tarzınızı yansıtan bir elbiseye sahip olmanızı sağlayan BRIDAY STORE, kiralama seçenekleriyle de bütçenize uygun alternatifler sunuyor. Hem mağaza hem de online platformda aktif olan BRIDAY STORE, Instagram sayfası (https://instagram.com/bridaystore) üzerinden her gün güncellenen koleksiyonlarıyla müşterilerine ilham veriyor.

Online kiralama yapmak isteyenler, https://bridaystore.com adresini ziyaret ederek istedikleri elbiseyi kolayca seçebilirler. Ayrıca, WhatsApp hattı üzerinden (0850 302 7727) müşteri hizmetlerine ulaşarak, merak ettikleri her konuda detaylı bilgi alabilirler. BRIDAY STORE, sadece bir mağaza değil, hayallerinizdeki elbiseyi bulabileceğiniz güvenilir bir adres olarak, özel günlerinizde yanınızda.

Gelinlik, kınalık, nişanlık ve abiye kiralama hizmetiyle BRIDAY STORE, ihtiyacınız olan her an yanınızda!