Depremin Detayları

Büyüklük: 4.8 (Mw)

Merkez Üssü: Mergasur, Erbil (Irak)

Konum: Yüksekova (Hakkari) – 8.83 km uzaklıkta

Tarih: 11 Mart 2025

Saat: 21:03:21 (TSİ)

Enlem: 37.28333 N

Boylam: 44.08444 E

Derinlik: 7 km

Deprem, sığ bir derinlikte meydana gelmesi nedeniyle Hakkari ve çevre illerde hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi başta olmak üzere ilgili kurumlar, bölgedeki gelişmeleri takip ediyor.

Kaynak : PHA