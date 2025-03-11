Cumhurbaşkanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildiği belirtilerek, kurul üyelerinin katılımıyla güncel konuların ele alındığı vurgulandı.

Eski TBMM Başkanları da Toplantıya Katıldı

Toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop katıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz da toplantıda hazır bulundu.

Gündem: Güncel Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler

Toplantıda, güncel siyasi gelişmeler, ekonomik durum, Türkiye'nin geleceğine yönelik stratejik adımlar ve yönetim politikaları ile Suriye ve Ukrayna ile Avrupa Birliği ile ilgili gelişmelerin ele alınacağı bildirildi. Özellikle Türkiye’nin yeni anayasa süreci, ekonomik istikrar ve uluslararası gelişmeler üzerinde değerlendirmeler yapılacağı ifade ediliyor.

Kaynak : PHA