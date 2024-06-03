İçişleri Bakanlığı, Akış'ın görevden alındığını ve yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Belediye Başkan Vekili olarak atandığını duyurdu.

Operasyon ve Gözaltı

Sabah saatlerinde Hakkari Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda belediye binasında arama yapıldı. Mehmet Sıddık Akış ise Van'da gözaltına alındı. Bu gelişmeler üzerine DEM Partisi mensupları belediye binası önünde toplandı. Hakkari Valiliği, şehirdeki eylem ve etkinlikleri 10 gün süreyle yasakladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanlığı, Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Akış'ın PKK/KCK yapılanmasında üst düzey görev aldığı, yasadışı eylemleri organize ettiği, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı iddialarına yer verildi. Ayrıca, Akış hakkında "Silahlı Terör Örgütünü Yönetmek", "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Örgüt Propagandası Yapmak" suçlarından davaların sürdüğü belirtildi. Bakanlık, Akış'ın Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereğince görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Yeni Belediye Başkan Vekili: Ali Çelik

Hakkari Valisi Ali Çelik, İçişleri Bakanlığı tarafından Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak atandı. Ali Çelik, 1976 yılında Uşak'ta doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Çelik, kaymakamlık ve mülkiye müfettişliği gibi çeşitli görevlerde bulundu. 2020'de Kütahya Valisi olarak atanan Çelik, 2023'te Hakkari Valisi olarak göreve başladı.

Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Hakkari Valiliği, kentte gösteri ve yürüyüşlerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilik, bu kararın vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla alındığını belirtti.

Gözaltı ve Yurt Dışına Kaçış İddiaları

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Mehmet Sıddık Akış'ın yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken yakalandığını iddia etti. Şahin, Akış hakkında 2014 yılından beri devam eden dava sürecinin bu hafta sona ereceğini ve Akış'ın ceza alacağını öngörerek kaçmaya çalıştığını belirtti. Van'da gözaltına alınan Akış'ın üzerinden yüklü miktarda para çıktığı ifade edildi.

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınması ve görevden uzaklaştırılması, şehirde önemli bir hareketliliğe neden oldu. İçişleri Bakanlığı'nın atadığı yeni Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, göreve başladı. Hakkari'deki durum, hem yerel yönetimde hem de güvenlik açısından yakından takip ediliyor.

Kaynak : PHA