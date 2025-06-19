Ziyarette; HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, HAK-İŞ Genel Sekreteri Eda Akbulut ve Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu da yer aldı.
Görüşmede, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, TÜHİS tarafından sunulan teklifin çalışanların beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu ifade ederek, yaşanan ekonomik gelişmeler ışığında teklifin revize edilmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

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Kaynak : PHA

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