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Alınan bilgiye göre kaza, Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi.

Galericiler Sitesi yönünde ilerleyen plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalelerinin ardından ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu ciddiyetlerini koruduğu öğrenildi.



Kaynak : PHA