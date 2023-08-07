Alınan bilgiye göre kaza, öğlen saatlerinde Kahta-Adıyaman yolu 6'ıncı kilometresinde meydana geldi.

Ortanca Köyü yakınlarında Mustafa Arpasatan (55) yönetimindeki 46 NK 092 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan K.A., (18), R.A. (20), H.A. (25) ve S.A. (54) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan araçtan çıkartılan yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan sürücü M.A. ve K.A.’nın hayati tehlikelerinin devam ettiği ifade edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : PHA