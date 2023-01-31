Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl e-Devlet üzerinden yapılan ön kayıt başvurularını, yoğun talep üzerine 31 Ocak'a kadar uzatmıştı.

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, gelecek ay katsayıya dayanan kura sistemiyle belirlenecek.

Kuranın sonuçlanmasıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayı Türkiye'den kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Bu yıl, Türkiye'den nüfusun yaklaşık binde biri oranında hacı adayı Suudi Arabistan'a gidecek.

Yeni kayıt olmak isteyenler için başvuruların e-Devlet üzerinden kayıtlarının bugün itibariyle sona ereceğini belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şu ana kadar zannediyorum 150 bini geçti. Ön kayıt için gelen talepler fazla olduğu için bu tarihi 31 Ocak tarihine kadar uzatmıştık. Hac organizasyonuyla ilgili Suudi Arabistan’ın imkanları artırma çalışmaları var. Bu çalışmalar tamamlandığında 167 bin hacı adayı gidebilecek" diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi, 2020'de koronavirüs salgını ve 65 yaş üstü kısıtlaması nedeniyle hacca gidemeyenler bu ibadetini kurasız yerine getirebilecek.