Gölbaşı İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir Başkanlığını yaptığı 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem sonu değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Düzenlenen değerlendirme toplantısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ramazan Gürsul İle Mehmet Erdoğan ve okul müdürleri katıldı.

İlçeye bağlı okulların talep ve eksiklerinin konuşulduğu toplantıda, 1.Dönemin değerlendirmesi yapılarak, DYK, İYEP, ders dışı egzersiz çalışmaları, köy yaşam merkezleri, 2. Dönem taşımalı öğrenci yemek dağıtımı, sisteme girişlerin zamanında yapılması konularında istişarede bulunuldu. Yeni dönemle ilgili İyi dilek ve temennilerle toplantı sona erdi.