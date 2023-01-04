Alınan bilgiye göre olay, Gölbaşı ilçesine bağlı Cankara köyünde meydana geldi.

İddiaya göre, 15 metre uzunluğundaki ağaçtan dengesini kaybeden Erdal C., (38) yere düştü. Durumu fark eden yakınların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Erdal C., doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erdal C'nin cansız bendeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.