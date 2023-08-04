2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı’nda artık güneşin doğuşu veya batışını izlemek öyle ucuz olamayacak. 02 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 100 TL olan giriş ücreti 240 TL’ye yükseltildi.

Sezon başında 50 TL olan giriş ücretleri bir ay önce 100 TL’ye ve dünden itibaren de 240 TL’ye yükseltildi. Ailece Nemrut'a çıkıp güneşin batışını veya doğuşunu izlemek oldukça pahalıya mal olacak. Bu fiyatların özellikle yerli turistleri olumsuz etkileyeceğini ifade eden vatandaşlar; “Artık Nemrut Dağı’na çıkmak güneşin doğuşu veya batışını izlemek de lüks oldu. Yurt dışından gelen yabancı turistler için belki bu ücret o kadar önemli olmayabilir fakat yerli turistler için sıkıntılıdır. Ülkemizin değişik bölgelerinden kafileler halinde gelen yüzlerce yerli turist belki bu ücret yükseltilmesinden dolayı gelmeyeceklerdir. Bu da bölge turizmimizi ekonomik açıdan olumsuz etkileyecektir. Yetkililerin bu konuya el atıp bir an evvel düzenleme yapmalarını bekliyoruz” dediler.



Kaynak : PHA