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'Güne Bakış Gazetesi tarafından yapılan yazılı açıklamada 20 yılda Adıyaman basınının Adıyaman'a neler kattığını tek tek açıklayarak, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası yaşananları kaleme aldılar.

Güne Bakış Gazetesinin İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya,"8 Aralık 2004 tarihinde yayın hayatına başlayan Güne Bakış Gazetemizde, o gün arkadaşlarımızla birlikte ilke edindiğimiz okurun gazetesi olma, haberin doğru adresi olarak gösterilme çabamız, bugün de aynı şekilde, aynı heyecanla sürüyor"dedi.

Pandemide neredeyse 3 yıla yakın kapalı kaldıklarını sonrasında ise deprem gerçeğiyle yüzleştiklerini aktaran Yücekaya,"Güne Bakış Gazetemiz bugün 20 yaşına bastı. 19 yıl boyunca yaptığımız çok güzel haberler oldu, birçok haberimizle okurlarımızın yüzü güldü, sorununa çare olan haberlerimiz sayfalarımızda yer aldı, onların sesi olduk. İstemediğimiz haberler de yaptık. En çok da son yıllara sığdırdık bu istenmeyen haberleri; hepimizi üzen, acıya boğan, derdimize dert katan haberleri. Önce pandemi girdi hayatımıza. Neredeyse üç yıla yakın kapandık içimize. Sonra bir deprem oldu, tarihte eşi benzeri görülmemiş depremle sarsıldık. İnsanlarımız öldü, enkaz altında günlerce kaldı, binalarımız gitti, canlarımız gitti, sevdiklerimiz gitti. Biz yirmi yıla neler sığdırdık diye güzel haberler yapmaya çalışırken, sadece bir günde şehrin yüzde 70’ini kaybetmenin acısını, hüznünü, çaresizliğini yaşadık." dedi.

Pandemi ve depremde gazete çalışanlarından da kayıpların yaşandığını belirten Yücekaya,"Pandemi döneminde gazetemiz çalışanlarından güzel insan, sevgili dost, kıymetli kardeşimiz Abdurrahman Elmacı’yı kaybettik. 6 Şubat’ta meydana gelen depremde ise iki güzel çalışanımızı daha kaybettik. Aynur Göksu ve Mehmet Ünsal, ne yazık ki enkaz altında kalarak bizleri hüzne boğdu. Depremde çok kıymetli meslektaşlarımızı da kaybettik. Bu vesileyle depremde vefat eden meslektaşlarımızdan, hepsi bir birinden değerli İsmail Hakkı Koçak, İskender Korkut, Yunus Emre Doğan, Hidayet Özdemir, Ruhi Akan, Kemal Öner, Yaşar Hamurcu, Fatih Bayın, Muhammed Akan, Zübeyir Pektaş, ve Burak Alkuş’u da rahmet ve minnetle anıyoruz. Başta meslektaşlarımız olmak üzere, depremde hayatını kaybeden tüm hemşerilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu deprem, sadece ölümle değil, yıkımla değil, gözyaşıyla, yaralanmayla, sakat kalmayla, hayatı tümden değişen yüzbinlerle insanla çok farklı bir deprem." dedi.

Yücekaya, “Pandemi ve deprem dışında da gazete olarak çok zor günler geçirdiğimiz zamanlar oldu. Ama özellikle pandemi ve sonrasında yaşanan ekonomik kriz, ardından deprem tüm sektörler gibi basın sektörünü de olumsuz yönde etkiledi. Buna rağmen, yayınımıza devam ettik, konteynerde’de olsa, depremin ilk zamanları gibi sadece web sitemizde de olsa, haftada birkaç gün de yayınlansak, okurlarımıza en taze haber ve yorumları ulaştırmanın gayretinde olduk."dedi.

Gazeteye bugüne dek emeği geçenlere teşekkür de eden Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mustafa Yücekaya, "19 yıl boyunca bu gazeteye çok kişinin emeği geçti, çok gazeteci burada yetişti, çok yazar arkadaşımız değerli fikirlerini paylaştı. Gazetemiz bazen okul oldu, yeni yeni yazar ve gazeteciler yetişti, bazen biz öğrendik, bazen bizden öğrendikleri oldu. O günden bu güne gazetemize emek veren dağıtıcısından baskıcısına, muhabirinden yazarına, dizgicisinden, çayımızı demleyen arkadaşımıza kadar hepsine yürekten teşekkür ediyor, vefat edenlere tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. En zor günümüzde bile bizi yalnız bırakmayan tüm okurlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. İnanın bu gazete varsa, sadece gazetede çalışanlarıyla değil, siz okurlarıyla vardır. Desteğiniz sürdüğü müddetçe bu gazete sizin sesiniz olmayı sürdürecektir." Şeklinde sözlerini ekledi.



Kaynak : PHA