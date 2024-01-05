CHP'de Adıyaman Belediye Başkan adaylığı için isminin geçmesine ilişkin açıklama yapan Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, "Hemşehrilerimin böyle bir göreve beni layık görmeleri ve ismimin kamuoyunda ön plana çıkması ziyadesiyle beni mutlu etmiştir." dedi.

2024 Mart ayında gerçekleşecek yerel seçimler öncesi bazı kentlerde belediye başkan adayları açıklanırken içlerinde Adıyaman'ın da olduğu bazı şehirlerin adayları henüz netleşmedi. Özellikle AK Parti ve CHP'nin adayı kim olacak sorusu gündemi meşgul ederken, kamuoyunda CHP'nin adayı Tutdere olacak iddiası konuşulmaya başlandı.

Adıyaman'da 2024 yerel seçimleri öncesi AK Parti ve CHP'nin belediye başkan adayının kim olacağı merak ediliyor. AK Parti'de bazı şehirlerdeki adayların 7 Ocak Pazar ve diğer adayların da 15 Ocak Pazartesi açıklanması beklenirken, CHP'nin önceden açıkladığı iller dışında kalan 150 belediye için de adayların bir-iki gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Adıyaman Belediye Başkan adayı olarak CHP'de, eski il başkanı Burak Binzet, Adnan Ağır ve eski Anavatan Partisi il başkanı Yavuz Karaman'ın ismi uzun süredir konuşuluyordu. Son günlerde halen CHP Adıyaman Milletvekili olan Av. Abdurrahman Tutdere'nin tüm kesimlerden oy alacak kişi olarak adı telaffuz edilmeye başlandı.

İsminin kamuoyunda ön plana çıkmasının kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirten Tutdere, yaptığı açıklamada, "Benim şu anda belediye başkanlığına ilişkin verilmiş bir kararım yok. Hemşehrilerimin böyle bir göreve beni layık görmeleri ve ismimin kamuoyunda ön plana çıkması ziyadesiyle beni mutlu etmiştir. Ben şu anda bir milletvekiliyim. Milletvekili olarak şehrin yaralarını sarılması konusunda, ilimizin hak ettiği hizmetlere kavuşması noktasında görevimin başındayım, görevimi yapacağım. Halkımız rahat olsun. Adıyaman'da yerel seçimlerde, yerel yönetimlerde, halkımızın önüne gerçekten bu yaraları saracak, halkı gerçek belediye hizmetlerine kavuşturacak bir yol haritasını önümüzdeki birkaç gün içerisinde açıklayacağız. AK Parti'nin karşısına güçlü bir şekilde çıkacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Adıyaman sahipsiz değil, Adıyaman halkı öksüz değil. Bunu herkes bilsin; Adıyaman halkı asla yalnız bırakılmayacak. Biz onları asla yalnız bırakmayacağız." dedi.

Kaynak : PHA