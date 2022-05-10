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Vali Çuhadar'dan 'Engelliler Haftası' mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, “Engelliler Haftası” nedeniyle bir mesaj yayınladı.

10 Mayıs 2022 Salı 13:25
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Vali Çuhadar'dan 'Engelliler Haftası' mesajı

Engelli vatandaşların sorunlarını ve yaşadıkları zorlukları daha iyi anlayabilmek için empati kurulması gerektiğini hatırlatan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Ülkemizde ve dünyada her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftasının engelli vatandaşlarımıza karşı duyarlılık ve farkındalığın arttırılmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yükseltilmesi, çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarını ve yaşadıkları zorlukları daha iyi anlayabilmek için empati kurmamız ve bir gün bizimde engelli bir insan olabileceğimiz gerçeğini unutmamamız gerekir. Geleceğe güvenle bakan bir toplumu inşa etmek, hiç kuşkusuz engelli ya da engelsiz ortak umut ve hedefleri paylaşarak birlik ve beraberliği sağlamaktan geçmektedir. Adıyaman Valiliği olarak engelli vatandaşlarımızın hayata katılmalarının önündeki engelleri kaldırmak amacıyla başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere devletimiz tarafından verilen hizmetlerin kalitesini daha da artırmanın gayreti içindeyiz."dedi.
Engellilerin dayanışma ve uzlaşı ruhuyla yaşamın her alanında desteklenmeleri gerektiğini belirten Vali Çuhadar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"İlimizdeki tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata rahatça katılımını sağlayarak Adıyaman’ımızın engelli dostu bir kent olma konumunu daha da pekiştirmekteyiz. Engellilerimiz, kendilerine inanıldığı ve fırsat verildiği takdirde, engel tanımadan herkes kadar başarılı ve üretken olabildiklerini spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına kadar her alanda kanıtlamışlardır. Engelli vatandaşlarımızın bu denli önemli başarılara imza atmaları dayanışma ve uzlaşı ruhuyla yaşamın her alanında desteklenmeleri halinde her şeyin üstesinden gelebileceklerinin göstergesidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Engelliler Haftasının zihinlerdeki engelleri kaldırmaya vesile olmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyor, onların her zaman yanlarında olan fedakâr ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam diliyorum."

 

Kaynak: PHA
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