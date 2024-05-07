Bunlar da ilginizi çekebilir

İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Trafik Denetleme Büro Amirliği personeli "Trafik Haftası" kapsamında Şehit Ümit Özet Ortaokulu ziyaret edilerek öğrencilerle buluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Bilal Kargın trafik kazalarının önlenmesi yolunda herkesin çaba göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Şehit Ümit Özet Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan trafik konulu gösteriler büyük beğeni topladı. Trafik Tescil Büro görevli Polis Memurları konularında bilgilendirme yapılarak. Öğrencilere ikramlarda bulundu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.