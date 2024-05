Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gençlik Merkezinde Dart yarışmalarına katılarak elde ettiği başarılarla Milli Takıma seçilen Sevda Nur Gürcü ve Süleyman Can Durmuş, Şanlıurfalıların göğsünü bir kez daha kabarttı. Şanlıurfa’nın gururu Gürcü ve Durmuş son olarak Antalya’da düzenlenen 5. Ayak Ustalar Dart Turnuvasında Gençler kategorisinde birinci oldu. Milli Sporcular İspanya’da düzenlenecek olan Avrupa şampiyonasına katılacak. Sevda Nur Gürcü ve Süleyman Can Durmuş, Haziran ayında İspanya’da gerçekleşecek olan Elektronik Dart Avrupa Şampiyonasına katılmak için gün sayıyor. Gürcü ve Durmuş, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde müsabakalara sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Gürcü ve Durmuş, İspanya’daki turnuvanın ardından Temmuz ayında Letonya'da düzenlenecek olan Gençler Çelik Uçlu Avrupa Dart şampiyonasına katılacak. Elektronik Dart sporunda hedefinin Avrupa şampiyonu olduğunu belirten Süleyman Can Durmuş, ‘’İspanya'da elektronik dart şampiyonasına katılacağım. Ardından Letonya'da düzenlenecek olan Gençler Çelik Uçlu Avrupa Dart şampiyonasına katılacağım orada bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum." dedi. Amacının Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu anlatan Sevda Nur Gürcü, ‘’Son katıldığım turnuva milli takım seçmeleriydi. Oradan şampiyon olarak döndüm ve milli takıma seçildim. Hedefim İspanya ve Letonya'da en iyi dereceyi alıp Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil etmektir" ifadelerine yer verdi. Dart Antrenörü Halil Durmuş, ise sporcuların İspanya ve Letonya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Kaynak : PHA