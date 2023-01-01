Sabah namazında buluştular

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde Adıyaman İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yeni yılın ilk gününde 'Secdede Buluşuyoruz' projesi kapsamında Ulu Camide düzenlenen sabah namazı programına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Sabah namazının ardından Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından dualar ve tembihatlar ile okunan Kuran tilavetleri ile son buldu. Sabah namazı çıkışında hazırlanan çorbalar katılanlara dağıtıldı. Vali Çuhadar ve Belediye Başkanı Kılınç, vatandaşa çorba ikramında bulundu.