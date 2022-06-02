Esentepe TOKİ'de kilitli parke çalışması

Yoğun çalışma programı yürüten Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri zamanla yıpranan Esentepe TOKİ'deki yollarda bakım-onarım çalışması yaptı.

Kilitli taş ile döşeli olan sokaklarda meydana gelen deformeleri yaptığı çalışmalarla ortadan kaldıran ekipler, yoldaki çalışmaları kısa süre içerisinde tamamladı.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren TOKİ sakinleri emeği geçenlere teşekkür ederek, "Birkaç yıl önce kilitli parke taşı ile döşenen yollarımız zamanla bozulmuştu, bunu gören ve hızlı bir şekilde çalışmayı tamamlayan Adıyaman Belediyesi çalışanlarına ve yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.