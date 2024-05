Valilik makamında vatandaşlarla bir araya gelen Vali Varol, talep ve ihtiyaçlarının tespiti noktasında Halk Gününde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Her hafta Salı günleri vatandaşlarla bir araya geldiğini aktaran Vali Varol,"Halk Günü buluşmalarımızla vatandaşlarımızın derdini derdimiz, sevincini sevincimiz bilerek insanı merkeze alan bir anlayışla hemşerilerimizi dinliyor duygu ve düşüncelerine dokunmaya devam ediyoruz. Her hafta salı günleri geleneksel hale getirdiğimiz halk günü buluşmasında toplumun her kesiminden vatandaşlarımızı ağırlayarak tevazu ile sorun ve sıkıntılarını dinlemeye, dertlerine derman olmaya devam ediyoruz.

Çözüm ve sonuç odaklı gerçekleştirdiğimiz halk günü buluşmasında vatandaşlarımızı kapıda karşılayarak ihtiyaç, talep ve sorunlarını tek tek dinliyoruz. İletilen talep ve sorunları not aldırarak ilgili kurumlara gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması veriyoruz." Dedi.



Kaynak : PHA