İçme suyu kanalizasyon ve yağmur suyu menfez çalışmalarını hızla sürdürüyor. Devam eden altyapı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü İdris İde, "Adıyaman Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut işbirliğiyle sürdürülen çalışmalarımızda Yunus Emre Mahallesi, İmamağa Mahallesi, Siteler Mahallesi, Fatih Mahallesi, Kayalık Mahallesi ve TOKİ bölgelerimizin yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu deplase ve yapım işleri devam etmekte olup toplamda içme suyu imalatı 7000 metre, kanalizasyon hattı 9500 metre, yağmur suyu hattı ise 4,5’a 2,5 box menfez ile 3850 metreye ulaşmıştır. Bu süreçte içme suyu için 5300 metre, kanalizasyon için 2500 metre ve yağmur suyu için de 350 metre box menfezimiz tamamlanmıştır. Ayrıca şu ana kadar tamamlanan bölümün 250 metrelik bir kısmı da hizmete sunulmuştur.” diye konuştu.

Yapılan tadilatlar, çökmeler ve yol çalışmaları nedeniyle vatandaşların mağduriyetinin farkında olduklarını ve bu mağduriyetleri gidermek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü İdris İde, “Bu süreçte yaptığımız çalışmalardan ve yollardaki tadilatlardan ötürü mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek için büyük bir özveriyle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA