GAP Gazeteciler Birliği Heyeti hafta sonu Başkonuş yaylasında düzenlediği 2023 yılı değerlendirme toplantısı sonrası, aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana gelen Andırın ilçesinde Kaymakam Orhan Ayaz’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz Andırın ilçesinde hem selden etkilenen ilçede yöneticilere geçmiş olsun demek, hem de bölgeyi görmeyen gazetecilere ilçeyi gezdirmek için geldiklerini belirterek şunları söyledi:

"Andırın ilçemiz Kahramanmaraş’ın yeşilleri ve tabiat güzellikleriyle bölgede cazibe merkezi bir yer. Yayla hayatı doğal güzellikleriyle gezilmeye, görülmeye değer bir yer. Her yıl cemiyet olarak değerlendirme toplantıları yapıyoruz bu yılda Başkonuş yaylasında bu programı yaptık. Sayın Kaymakamımız Orhan Ayaz andırın için gayretli bir bürokrat. İlçede kime sorduysak memnunlar. Bizlerde Andırın ilçede yapılan çalışma ve projeleri destekleyici yayınlarımızla Andırın’ın kalkınmasına basın olarak katkı sunacağız"

Andırın Kaymakamı Orhan Ayaz’da GAP Gazeteciler Birliği heyetinin Andırın ilçesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlçemiz doğal güzellikleriyle şirin güzel bir ilçe. 10.000 civarında nüfus tabelada yazıyor fakat ilçemiz yaz aylarında gurbetçi ve yaylacıların katılımıyla yaklaşık 200 bin civarında bir nüfus ağırlıyor. Basın demokrasilerde 4.kuvvet olarak anılıyor. Vatandaşın sesi olan yayın kuruluşlarının, basın sektörünün ilçemize ilgisi bizleri mutlu etti. Basın tanıtım için en büyük araçtır. Bölgenin önemli basın kuruluşu temsilcilerini GAP gazeteciler birliği heyeti olarak ağırlamaktan mutlu olduk. Her zaman sizleri ilçemize bekleriz."

GAP Gazeteciler Birliği Heyeti daha sonra Andırın Belediyesini ziyaret edip tarihi turistik yerleri inceleme fırsatı buldular.

Kaynak : PHA